Inter, dalla Francia: il Psg mette un premio di 25 milioni alla firma per Skriniar

Milan Skriniar si allontana ulteriormente dall’Inter. Il difensore slovacco ha fatto sapere a Marotta di non voler accettare la proposta di rinnovo a 6 milioni abbondanti dei nerazzurri, mentre è pronto a firmare con il Psg, con 9 milioni di euro a stagione per quanto riguarda l’ingaggio. A questo, secondo quanto riferiscono i media francesi, ci sarebbe un premio alla firma di 25 milioni di euro stabilito dal club parigino. Secondo Libero, l’Inter non alzerà la propria offerta a Skriniar.