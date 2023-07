LIVE – Scherma, Mondiali Milano 2023: semifinali e finali fioretto femminile e spada maschile con quattro azzurri

La diretta testuale delle semifinali e delle finali di fioretto femminile e spada maschile, valevoli per i Mondiali di Milano 2023. Giornata da incorniciare per l’Italia, che ha grosse chance di festeggiare almeno quattro medaglie. Tra le donne, sono approdate in semifinale Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto. Nel maschile, invece, è approdato tra i migliori quattro Davide Di Veroli, mentre si è fermato ai quarti Valerio Cuomo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale.

Semifinali fioretto femminile

Errigo (ITA) – Favaretto (ITA) 15-10

Volpi (ITA) – Kiefer (USA) 15-13

Semifinali spada maschile

Di Veroli (ITA) – Cannone (FRA) 15-5

Koch (HUN)-Kurbanov (KAZ) 15-11

19:12 – ORA LA FINALISSIMA PER L’ORO TUTTA ITALIANA: ARIANNA ERRIGO CONTRO ALICE VOLPI

19:10 – DI VEROLI SFIDA KOCH IN FINALE

18:57 – L’azzurro attende il vincitore della sfida tra Koch e Kurbanov

18:55 – FINALE DI VEROLI! BATTUTO CANNONE 15-5. CHE ASSALTO

18:53 – QUATTORDICESIMA STOCCATA DI VEROLI

18:51 – Di Veroli avanti 11-5

18:46 – Scattano i cinque minuti, Cannone dolorante e medicato

18:45 – Cannone a terra dolorante. Doppia stoccata a Di Veroli, che sfoggia una grande parata e risposta. Il francese finisce sul corpo dell’italiano, era già stato richiamato e c’è il secondo cartellino giallo: 7-3 Di Veroli.

18:41 – Bellissimo attacco di Di Veroli: 5-3

18:35 – Davide Di Veroli sfida Romain Cannone. Prima stoccata per l’azzurro: 1-0

18:30 – FINALEEEE! RIMONTA NEL FINALE 15-13. ALICE VOLPI SFIDA ARIANNA ERRIGO PER L’ORO. Podio tutto italiano con Favaretto bronzo

18:29 – PARI! 13-13

18:26 – Si fa sotto Alice Volpi- Kiefer avanti 12-10

18:24 – Mette la freccia Kiefer, avanti 10-7

18:21 – Volpi avanti 5-4

18:18 – Ora la sfida tra Alice Volpi e Lee Kiefer

18:16 – PARATA E RISPOSTA! Arianna Errigo vola alla finale per l’oro mondiale. Battuta Favaretto 15-10

18:14 – Quattordicesima stoccata per Arianna Errigo: 14-10

18:08 – Errigo inizia bene con parata e risposta, poi un bersaglio non valido. Favaretto accorcia le distanze: 8-4

18:05 – Si riparte sull’1-0 per Errigo

18:00 – Qualche problema tecnico in pedana

17:55 – Benvenuti! Si parte con il derby in semifinale tra Arianna Errigo e Martina Favaretto

Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it. A breve inizieranno le semifinali.