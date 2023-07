Calendario amichevoli estive oggi mercoledì 26 luglio: programma, orari e diretta tv

Ecco il programma delle amichevoli estive di mercoledì 26 luglio 2023. Menù ricco di sfide per le squadre del campionato di Serie A. L’Atalanta misurerà il suo stato di forma contro la Pro Vercelli, il Lecce invece se la vedrà con il Padova e il Cagliari contro la Roma Primavera. Sfide internazionali invece per l’Empoli contro l’Heidenheim, la Lazio prosegue la sua preparazione ad Auronzo con il NK Bravo mentre la Roma di Mourinho è ad Algarve per sfidare il Braga. Di seguito il programma completo delle amichevoli.

Ore 17 Atalanta-Pro Vercelli

Ore 17 Lecce-Padova (Sportitalia)

Ore 18 Empoli-Heidenheim (Facebook Empoli)

Ore 18 Lazio-FK Bravo (Lazio Style Channel)

Ore 20 Cagliari-Roma Primavera

Ore 21 Roma-Braga (Dazn)