LIVE – Salvatore Cavallaro – Kaan Aykutsun: boxe maschile 80 kg Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Salvatore Cavallaro esordirà nel tabellone degli 80 kg del torneo di boxe maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 alle 22:08 di sabato 27 luglio. Il suo primo avversario sarà il turco Kaan Aykutsun. Un rivale da non sottovalutare, ma che sulla carta sembra essere alla portata per Cavallaro, che è stato il primo pugile azzurro a staccare il pass per Parigi grazie all’ottimo percorso ai Giochi Europei di Cracovia. Una dose in più di autostima ma anche di tranquillità per un atleta che tre anni fa sperò fino all’ultimo nel ripescaggio a Tokyo 2020. Dopo l’edizione senza uomini in Giappone, la boxe maschile torna protagonista e con tante ambizioni. Abbes Mouhiidine è uno dei più attesi e una carta da medaglia, ma anche Salvatore Cavallaro (e Diego Lenzi) vuole dire la sua.

Il suo palmares d’altronde dimostra che i picchi di rendimento non sono rari nella carriera di Cavallaro. L’azzurro ha vinto il bronzo ai Mondiali di Belgrado nel 2021, tre bronzi agli Europei e l’argento ai Giochi Europei di Minsk 2019. Se dovesse battere Aykutsun, Cavallaro dovrà però vedersela contro uno dei favoriti per l’oro, il cubano Arlen Lopez Cardona, medaglia d’oro nei pesi medi a Rio de Janeiro e nei supermedi a Tokyo 2020. Insomma, un fenomeno. Ma c’è voglia di mettersi alla prova del più forte e per farlo bisognerà battere Aykutsun. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo round del match di Cavallaro fino al verdetto dei giudici. Quale sarà l’esito dell’incontro? Scopriamolo insieme.

