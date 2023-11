LIVE – Salisburgo-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Inter potrebbe chiudere già il discorso qualificazione in quel di Salisburgo. Dopo la vittoria dell’andata contro gli austriaci, il ritorno si presenta come una partita da non sbagliare per i padroni di casa che inseguono ancora la qualificazione agli ottavi. Simone Inzaghi parlerà della partita che aspetterà i suoi in conferenza stampa martedì 7 novembre alle 19.00. Sportface.it vi racconterà minuto per minuto le parole del tecnico dei nerazzurri che già in Austria vogliono mettere una pietra al discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

