Salisburgo-Inter, Arnautovic: “Qui per qualificarci. Ora sto bene, voglio dare una mano”

L’Inter potrà contare anche su Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco nella sua patria ritornerà contro il Salisburgo per dare una mano ad Inzaghi e squadra per raggiungere con due giornate d’anticipo il pass per gli ottavi di finale. In conferenza stampa ha parlato accanto al proprio tecnico.

Le parole di Arnautovic: “Sto bene, sono state sei settimane pure fisicamente e mentalmente, non ero abituato. Non ero con la squadra, ma ora sono tornato e ho una grande voglia di aiutarla. Se il mister mi farà giocare, darò il massimo per aiutare la squadra. Davanti abbiamo un attacco forte, giocherà chi merita. Il Salisburgo è una buonissima squadra, giovane e con un bravo allenatore. Ma siamo qui per giocare e vincere per qualificarci agli ottavi. Non so se siamo i più forti in Italia, noi lavoriamo settimana dopo settimana. Mettiamo in campo ciò che ci spiega il mister, finora abbiamo fatto un ottimo lavoro ma siamo solo all’inizio. La strada è lunga, siamo preparati a tutto“.