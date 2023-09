LIVE – Qualifiche F1 GP Italia Monza 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA)

Ci siamo, è tutto pronto per la quattordicesima sessione di qualifiche del Mondiale, che prenderà il via al sabato nel GP di Italia 2023 a Monza di Formula 1: ecco la diretta scritta del quattordicesimo appuntamento stagionale con la caccia alla pole. Scopriremo la nuova griglia di partenza sulla pista italiana, nel Tempio della Velocità, e sale a mille l’attesa per questa nuova qualifica con al solito il Q1 da diciotto minuti in apertura con cinque eliminazioni, poi il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, quindi il Q3 da dodici minuti che decreterà la pole position e le prime cinque file della griglia di partenza. Si parte alle ore 16 di sabato 2 settembre, ecco a seguire la nostra diretta scritta in tempo reale.

17.00: Pole position di Sainz!

16.58: Ultimo giro per tutti

16.53: Temporaneo 1-2 Ferrari, con Sainz davanti

16.52: Errore di Verstappen, che va in ghiaia

16.50: Via al Q3!

16.40: Fuori dal Q3 Tsunoda, Lawson, Hulkenberg, Bottas, Sargeant

16.37: Di nuovo tutti in pista.

16:34: Cinque minuti alla fine del Q2, tutti fermi ai box

16.30: Sainz segna il giro più veloce in 1:20.991

16.25: Via al Q2!

16.18: Leclerc e Sainz investigati per essere stati ‘inutilmente lenti’.

16.16: Fuori al Q1 Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen, Stroll.

16.13: Ocon in ghiaia all’Ascari, si torna ai box di corsa per controllare i danni al fondo

16.10: 1-2 Red Bull guidato da Verstappen

16.08: Incomprensione tra Norris e Ocon che rischiano il contatto

16.07: Continua la cancellazione dei tempi

16.06: Primo Albon, con una Williams veloce su gomme bianche

16.04: Cancellato il tempo di Verstappen per track limits

16.00: Semaforo verde, inizia il Q1!