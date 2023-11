Coppa del mondo biathlon 2023, risultati e classifica staffetta mista Ostersund: Italia terza, vince la Francia davanti alla Germania

L’Italia chiude al terzo posto la staffetta mista a Ostresund, valida per la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023. Ottima gara degli azzurri, che non deludono le aspettative e approfittano della prova deludente della Svezia per agguantare un grande podio davanti a Repubblica Ceca e Germania. A vincere è la Francia, Fillon Maillet e Jacquelin al maschile e Braisez Bouchet e Jeanmonnot al femminile, che la spunta sulla Norvegia, i fratelli Boe al maschile e Knotten e Tandrevold al femminile grazie all’ultimo poligono perfetto di Jeanmonnot. Il migliore dell’Italia è Bionaz, autore di due errori al poligono e di una super parte sciata, miglior tempo complessivo. Bene anche Vittozzi con un solo errore al poligono e una grande parte in piano. Deludente Giacomel con quattro errori. Wierer sottotono anche a causa della febbre.

LA GARA

In prima frazione Italia con Bionaz, Francia con Fillon Maillet, Svezia con Nelin e Norvegia con Tarjei Boe. Bionaz prova a dettare il ritmo e si porta in testa seguito a ruota dal transalpino e dalla coppia scandinava. Al primo poligono perfetti Nelin, Boe e il tedesco Rees. Anche Svizzera e Usa 5/5. Male Italia, 3/5 e Francia, 4/5, che scalano ai margini della top ten. Secondo poligono incredibile di Fillon Maillet, che risale dall’ottavo al secondo posto. Svizzera ancora 5/5 con Stalder, un errore per Usa e Norvegia, mentre 3/5 per la Svezia. Nel tratto sciato Bionaz si mette dietro a Svizzera, Norvegia e Francia al quarto posto. Finale fantasitco dell’azzurro, che riesce a recuperare secondi importanti, con il miglior tempo nello sciato, sulla testa cambiando a 10 secondi dalla vetta. Staccata la Svezia a 20 secondi.

In seconda frazione Norvegia in testa con Johannes Boe, Svizzera con Finello, Francia con Jacquelin, Italia con Giacomel e Germania con Nawrath. Terzo poligono immacolato per Jacquelin. Un errore per Boe, due per Giacomel e tre per Finello. In uscita dal poligono Francia che in testa insieme alla Norvegia, segue la Germania a 4 secondi con Repubblica Ceca e Italia a ruota. Svizzera staccata a 30 secondi. Quarto poligono immacolato per Boe, due errori per Jacquelin e Giacomel, che sbaglia anche la seconda ricarica e prende un giro di penalità. Un errore per Narvath, che porta la Germania seconda dietro la Norvegia. Italia terza a 40 secondi seguita dalla Repubblica Ceca e dalla Francia. Nel complesso deludente Giacomel, con quattro errori complessivi. Si va al cambio con Norvegia in fuga sulla Germania, Italia terza a a 50 secondi tallonata da Francia e Repubblica Ceca. Si avvicina la Svezia, sesta a un minuto.

In terza frazione Norvegia con Knotten, Germania seconda a 17 secondi con Schneider, terzetto Italia-Repubblica Ceca e Francia a 50 secondi rispettivamente con Wierer, Davidova e Braisaz Bouchet. Quinto poligono immacolato per quattro delle prime cinque. Unica a sbagliare Davidova. Norvegia in testa con 34 secondi sulla Germania. Italia e Francia terza e quarta a 48 secondi e Repubblica Ceca quinta a 54 secondi. In calo fisico Wierer che arriva al sesto poligono in quinta posizione. Due errori per Knotten, che riapre la gara. Francia perfetta e un errore per la Germania. Errore nell’ultimo tiro per Wierer. Due errori per Davidova. Norvegia in testa ma con soli 7 secondi sulla Francia. Germania e Italia a 24 e 28 secondi. Repubblica Ceca a 34 secondi. Non ne ha Wierer nello sciato e chiude la frazione al quinto posto a 40 secondi dalla vetta e a 13 dal podio

In quarta frazione si parte con la Francia in testa con Jeanmonnot, Norvegia seconda a 9 secondi con Tandrevold, Germania terza a 30 secondi con Vogt. Repubblica Ceca che ha Jislova e Italia con Vittozzi. Coppia di testa difficile da raggiungere, bene Vittozzi che arriva al poligono attaccata al podio. 5/5 per Norvegia, Francia e Repubblica Ceca, mentre un errore per Italia e Germania. Si conferma il duo di testa Jeanmonnot-Trandrevold. Terza Jislova a 32 secondi, quarta Vittozzi a 36 e quinta Voigt a 42. Vittozzi vola sugli sci e arriva all’ultimo poligono in terza posizione con un discreto margine sulle inseguitrici. Jeanmonnot perfetta, sbaglia Tandrevold. Vittozzi perfetta che mette al sicuro il podio. Un errore per la Repubblica Ceca e per la Germania. Nell’ultimo giro le posizioni restano immutate con vittoria per la Francia davanti a Norvegia e Italia.