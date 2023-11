MotoGP GP Valencia, Marquez: “Volevo concludere al meglio il viaggio con Honda”

Le parole di Marc Marquez al termine della Sprint race del Gran Premio di Valencia, che ha concluso terzo: “Ho cercato di fare del mio meglio davanti a questa incredibile folla. Volevo concludere nel modo migliore possibile il mio tempo passato in Honda. Sono finito quasi a terra alcune volte, ma volevo spingere dall’inizio. Domani nella gara lunga sarà certamente più difficile”.

E ancora: “Riguardo nei confronti di Martin? È una questione di passo, qui ne avevo e ci ho provato. In Qatar non avevo un buon passo e non ho provato l’attacco né su Bagnaia nella Sprint, né su Martin nella gara lunga. Questa pista mi piace e di solito vado bene. Questo weekend ho deciso di prendere qualche rischio in più. È il mio modo per ingraziare la Honda e la sua gente. Domani sarà difficile partendo nono, ma proverò a dare il 100%. Con la morbida ho fatto più fatica nel finale della Sprint. Domani decideremo la gomma per fare top 5: questo è il nostro target”.