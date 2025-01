Porto e Milano si sfidano nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League di volley femminile 2025. Si gioca alla Pavilhao Dragao Arena di Oporto alle ore 21.30. Milano è a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione agli ottavi di finale. Le ragazze di Lavarini si trovano al secondo posto con 9 punti con nove lunghezze di vantaggio proprio sulle portoghesi. Tre punti di ritardo dalle turche del Vakifbank, che hanno perso un solo set nelle prime quattro uscite. Nella gara d’andata, all’Opiquad Arena, la Numia – trascinata da una strepitosa Daalderop, MVP del match – aveva dominato le portoghesi, imponendosi in tre set (25-15, 27-25, 25-17). “A Porto ci giochiamo punti fondamentali per la classifica del girone di Champions. È essenziale affrontare questa sfida con concentrazione e determinazione, mantenendo l’obiettivo di arrivare all’ultima gara in casa contro il Vakifbank con la possibilità concreta di lottare per il primo posto nella Pool”, le parole di coach Lavarini. Porto che non vive il suo migliore momento di forma. La squadra di Coelho ha aperto il 2025 con una sconfitta in campionato contro Clube Kairos e ha perso quattro delle ultime cinque partite tra campionato e coppa.

