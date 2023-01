Burnley, ufficializzato l’acquisto di Foster: geniale il video di presentazione

Il Burnley ha ufficializzato l’acquisto di Lyle Foster, attaccante 22enne promessa del calcio sudafricano. Per annunciare il suo arrivo, il club ha pensato di creare un video particolare e decisamente geniale a tema Shrek in cui compare il cattivo Lord Farquaad che parla allo specchio per valutare i tre potenziali acquisti. Il primo candidato era addirittura Lionel Messi, il secondo ovviamente Cristiano Ronaldo. Il terzo appunto il prescelto, Lyle Foster.