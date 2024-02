LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: semifinali e finali lunedì 12 febbraio in DIRETTA

La diretta testuale live del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Nella seconda giornata del nuoto in corsia l’Italia punta su Benedetta Pilato, impegnata nelle batterie dei 100 rana insieme ad Arianna Castiglioni e poi eventualmente in semifinale. Riflettori puntati su Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana, in cui difende l’argento dell’anno scorso. L’appuntamento per semifinali e finali è alle ore 17.00 italiane di lunedì 12 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare del nuoto in corsia dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

COME VEDERE LE GARE IN TV

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Grazie per averci seguito, appuntamento a domani con un’altra giornata di nuoto in corsia tutta da vivere.

RISULTATI DI GIORNATA E PAROLE DEI PROTAGONISTI

18.33 – Dominio Douglass! L’americana vince in 2:07.05 e si conferma campionessa mondiale. Seconda la canadese Pickrem, bronzo alla cinese Yu.

18.30 – Ora l’ultima finale di giornata: i 200 misti femminili.

18.27 – Rapsys prevale in 1:44.96. Qualificati per la finale oltre al lituano (miglior tempo d’ingresso) Hwang, Martens, Hobson, Winnington, Miroslaw, Costa e Scott.

18.22 – Ora la seconda semifinale. Ricordiamo che non ci sono italiani vista l’uscita di scena di de Tullio e Ciampi.

18.20 – Trionfa l’australiano Winnington in 1:45.90.

18.13 – E’ il momento della premiazione dei 100 farfalla, gara vinta da Kohler, che continua a piangere dall’emozione.

18.10 – Gli italiani sono finiti, le emozioni no. Tra poco le semifinali 200m stile libero maschili prima del gran finale…

18.08 – Queste le otto qualificate alla finale dei 100 dorso: Curzan, Wilm, Barclay, Anderson, Cox, Toussaint, Dawson e de Waard.

18.05 – La seconda semifinale finisce nelle mani della statunitense Claire Curzan con il crono di 58.73.

18.01 – Vince la canadese Wilm in 59.55. Pasquino parte bene, poi crolla e chiude ultima con 1:01.68.

17.59 – Vietato rilassarsi. Si riparte subito con le semifinali dei 100 dorso. L’Italia sogna con la debuttante Francesca Pasquino: corsia numero 1 per lei.

17.54 – Oro al portoghese Matos Ribeiro, capace di nuotare in 22.97. Battuti lo statunitense Andrew (argento con 23.07) e l’australiano McEvoy (bronzo con 23.08).

17.50 – E’ il momento di un’altra finale: i 50m farfalla maschili. Nessun italiano al via.

17.45 – Ora la premiazione dei 100 rana con Martinenghi.

17.42 – Che peccato Pilato! L’azzurra è la prima delle escluse… per soli 4 centesimi.

17.41 – Niente da fare per Arianna Castiglioni: ottavo posto in 1:07.57 e niente finale.

17.40 – Strepitosa la cinese Tang. Domina in 1:05.36 e vola comodamente in finale.

17.38 – C’è ancora speranza di finale per l’Italia. Castiglioni in vasca nella semifinale numero due.

17.36 – “Non ne avevo più. Io la gara la devo fare così, ma mi sono mancati gli ultimi 15 metri” l’analisi a caldo di Pilato ai microfoni Rai.

17.35 – La prima semifinale va all’olandese Schouten, vittoriosa in 1:06.30. Solo quinta Pilato, che con il suo 1:06.7 rischia grosso.

17.32 – Si prosegue con le semifinali dei 100 rana. Tanta Italia con Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato.

17.30 – Il vincitore della seconda batteria è Coetze in 53.07, qualificato in finale insieme a Gonzalez, Christou, Mityukov, Armstrong, Knedla, Makrygiannis e Aikins.

17.29 – Michele Lamberti chiude in quinta posizione con 53.89. Purtroppo non basta per approdare in finale né per staccare il pass olimpico.

17.24 – Armstrong vince la prima semifinale in 53.04. Ora in vasca Lamberti.

17.17 – Tra poco la semifinale dei 100 dorso con Michele Lamberti.

17.15 – Oro alla tedesca Kohler in 56.28. Sul podio con lei la statunitense Curzan e la svedese Hansson.

17.11 – Adesso la finale dei 100 farfalla donne: non ci sono italiane.

17.07 – Oro a Nic Fink, che vince in 58.57. Nicolò secondo con 58.85, bronzo Adam Peaty (59.10).

17.06 – MEDAGLIA D’ARGENTO PER MARTINENGHI! TERZO PODIO CONSECUTIVO AL MONDIALE PER L’AZZURRO NEI 100 RANA.

17.03 – La minaccia principale per l’azzurro è sicuramente il rientrante Adam Peaty.

17.01 – Occhi puntati su Nicolò Martinenghi, a caccia di una medaglia.

17.00 – Tutto pronto a Doha. Si comincia con la finale dei 100 rana uomini!

16.50 – Queste le gare in programma:

17:02 100 rana uomini – finale

17:09 100 farfalla donne – finale

17:17 100 dorso uomini – semifinali

17:28 100 rana donne – semifinali

17:46 50 farfalla uomini – finale

17:53 100 dorso donne – semifinali

18:11 200 stile libero uomini – semifinali

18:23 200 misti donne – finale

16.45 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di semifinali e finali di lunedì 12 febbraio dei Mondiali di Doha 2024. Tra poco si comincia!