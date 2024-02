Tennis, Sinner: “Le Olimpiadi significano molto per me, vorrei vincere una medaglia”

Jannik Sinner ha parlato alla vigilia del suo esordio nell’Atp 500 di Rotterdam 2024, che coinciderà anche con il suo ritorno in campo dopo la vittoria dell’Australian Open: “Sono molto felice di un traguardo del genere e di tutto ciò che siamo riusciti a fare, ma io rimango lo stesso, anche nel modo di lavorare. Siamo consapevoli di cosa migliorare per centrare altri obiettivi e questo è ciò che conta. Più attenzione nei miei confronti? E’ bello e positivo“.

Il tennista azzurro ha poi proseguito: “Adesso le carte in tavola cambiano perché i miei avversari mi conosco meglio e sanno come sconfiggermi, perciò dovremo essere pronti a ogni tipo di situazione che troveremo. Il mio obiettivo è giocare bene gli altri tre Slam che ci sono quest’anno e provare a fare ancora bene. Mi sento ancora più pronto mentalmente e fisicamente“. Infine, sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Significano molto per me e mi piacerebbe molto vincere una medaglia, sia per me che per l’Italia: ci tengo tanto“.