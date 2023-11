Fiorentina, Cristiano Biraghi tra gli angeli del fango: stivali e tuta per aiutare gli alluvionati (FOTO)

All’indomani della sconfitta contro la Juventus, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha indossato stivali di gomma, guanti e tuta per aiutare la popolazione colpita da alluvione a Campi Bisenzio. Come spiegano la Nazione e il Corriere della Sera, il difensore viola è stato immortalato mentre spala fango e sposta dei mobili danneggiati presso l’abitazione di un cittadino di Campi. Biraghi si è presentato con mezzi propri, come un volontario qualsiasi. Una presenza che non è sfuggita ai presenti, visto che la foto del giocatore è diventata subito virale sui social. Insomma, un gran gesto da capitano con attaccamento al territorio.

