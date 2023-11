LIVE – Latina-Crotone 0-0, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Latina-Crotone, match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Uno scontro che potrebbe dire tanto in relazioni alle ambizioni delle due squadre. I padroni di casa vogliono reagire dopo il passo falso del turno precedente. Il Crotone di Zauli, con una vittoria, metterebbe la freccia proprio sul Latina. Si parte dalle 18.30. Sportafece.it non vi lascerà da soli.

Latina-Crotone 0-0

FINE PARTITA – Latina e Crotone non vanno oltre lo 0-0. Finisce in parità la gara del Francioni.

90+1′ – Cartellino giallo per Di Livio.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

89′ – Di Donato si gioca l’ultima carta: dentro Fabrizi per Riccardi.

86′ – E’ il Latina a spingere in questo finale. Il tiro di Crecco termina però lontano dallo specchio.

81′ – Cartellino giallo per Ercolano.

79′ – Cambia anche il Crotone: dentro Cantisani e Giron, fuori Gomez e Crialese.

76′ – Di Donato manda in campo Jallow al posto di Mastroianni.

75′ – Un quarto d’ora al 90′. Punteggio sempre bloccato sullo 0-0.

68′ – Si rinnova il duello D’Ursi-Cardinali. Ad avere la meglio è ancora il portiere, reattivo sul colpo di testa del numero 7.

67′ – Cardinali chiamato nuovamente in causa, stavolta sul destro di D’Ursi. Palla deviata in angolo.

65′ – Il Crotone ci prova con Gomez, che non riesce però ad impensierire il portiere del Latina.

63′ – Doppio cambio per la squadra di casa: entrano Del Sole ed Ercolano al posto di Fella e Cittadino.

57′ – Cartellino giallo anche per Cortinovis.

55′ – Tentativo di Crecco, che non trova però lo specchio.

52′ – Fella è il primo ammonito della gara.

46′ – Nessun cambio effettuato dai due allenatori.

46′ – Squadre nuovamente in campo, al via la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. Termina 0-0 un primo tempo privo di ghiotte occasioni da gol.

40′ – Ultimi cinque minuti prima dell’intervallo. Punteggio che non accenna a schiodarsi dallo 0-0.

35′ – Altro gol sfiorato, stavolta da Tumminello, che spedisce di poco alto sopra la traversa.

32′ – Tentativo di D’Ursi dal limite sporcato dalla difesa del Latina. Superata intanto la mezz’ora di gioco.

28′ – Il Latina risponde con Riccardi. Tiro insidioso che costringe Dini a distendersi. Calcio d’angolo per la squadra di casa.

22′ – Altro occasione per gli ospiti, stavolta con Bove sugli sviluppi del corner. Il suo sinistro termina alto di un soffio.

21′- Crotone pericoloso con D’Ursi. La sua conclusione viene deviata in angolo da un reattivo Cardinali.

15′ – In archivio il primo quarto d’ora di partita. Al momento regna la noia.

8′ – Ancora nessuna occasione da gol al Francioni, dove le due squadre sembrano essere partite con il freno a mano tirato. Ma è anche comprensibile vista l’importanza della gara.

1′ – Si parte, buon divertimento!

18.25 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Latina-Crotone. Tra pochi minuti il calcio d’inizio.