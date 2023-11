Latina-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Crotone, match del Francioni valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Uno scontro che potrebbe dire tanto in relazioni alle ambizioni delle due squadre. I padroni di casa vogliono reagire dopo il passo falso del turno precedente. Il Crotone di Zauli, con una vittoria, metterebbe la freccia proprio sul Latina. Si parte dalle 18.30 di sabato 4 novembre per un match che sarà equilibrato ed in bilico. Diretta su Sky Sport e Now Tv.

SEGUI LA DIRETTA