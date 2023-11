Atalanta-Inter 1-2, la reazione di Tramontana al successo nerazzurro (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

L‘Inter batte l’Atalanta 2-1 nel big match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Prima sconfitta stagionale in casa per la squadra di Gasperini, che oggi subisce anche il primo e il secondo gol tra le proprie mura. Inter che va avanti con il rigore di Calhanoglu al 40′ e raddoppia al 57′ con Lautaro. L’Atalanta, rivitalizzata dai cambi, reagisce e accorcia le distanze con il quinto gol in campionato di Scamacca al 61′. Nel finale i padroni di casa non riescono a evitare il ko restano fermi a 19 punti al quinto posto in classifica. Inter in testa a 28 punti. Ecco la reazione di Filippo Tramontana al successo dei nerazzurri.