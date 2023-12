LIVE – Inseguimento femminile Lenzerheide 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento femminile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si presenta al via con tutte e cinque le azzurre, brave a chiudere la prova sprint all’interno delle migliori sessanta. Lisa Vittozzi, dopo il bel terzo posto ottenuto nella giornata inaugurale, può ambire ad un altro piazzamento sul podio nella località svizzera. Sono costrette a rincorrere, invece, le altre quattro italiane: Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Samuela Comola.

Le favorite per la vittoria finale sono la transalpina Justine Braisaz-Bouchet e la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold che, qualora dovessero confermarsi al poligono, possono puntare nuovamente a spartirsi le prime due posizioni. Appaiono minacciose anche l’altra francese Julia Simon, le altre norvegesi Marit Ishol Skogan e Juni Arnekleiv, la svedese Elvira Oeberg, la tedesca Franziska Preuss (ristabilitasi pienamente dopo aver contratto il Covid-19), la statunitense Deedra Irwin e la ceca Tereza Vobornikova. Sportface.it seguirà l’inseguimento femminile di Lenzerheide 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12.45.

13:25 – L’appuntamento è a più tardi per la prova maschile!

13:17 – Discreta prova di Rebecca Passler, che chiude 31esima con tre errori, mentre Samuela Comola è 44esima e Beatrice Trabucchi 46esima

13:14 – Chiude in 14esima posizione Lisa Vittozzi, che riesce quantomeno a tenere dietro Tandrevold.

13:14 – Vince Braisaz davanti a Simon! Il terzo posto se lo prende Skogan ai danni di Preuss. Quinta Oeberg, poi la connazionale Persson.

13:13 – Dopo l’ultimo poligono Passler 31esima, Comola 40esima, Trabucchi 45esima.

13:12 -Continua l’incredibile lotta per il podio tra la norvegese Skogan e la tedesca Preuss.

13:11 – Julia Simon con un ultimo poligono sontuoso, ma Braisaz controlla il suo vantaggio e andrà a vincere questo inseguimento!

13:09 – Vittozzi con un errore, ora è 12esima. Incredibile disastro di Tandrevold, altri due errori ed è 15esima.

13:09 – Skogan e Preuss in piena lotta per la terza posizione.

13:09 – Braizas sbaglia, Simon no! Ci sono 7″ di distacco tra le due in vista dell’ultima fase di gara!

13:07 – Purtroppo Vittozzi oggi fa molta fatica sugli sci. Perde la scia del gruppetto che lotta per la top-5.

13:06 – Rebecca Passler resta in 32esima posizione. Comola 41esima, entra nelle 50 Trabucchi in 46esima piazza.

13:05 – In terza posizione ora c’è Hettich davanti a Petrenko, Preuss, Skogan, Tandrevold, Oeberg, Vittozzi e Davidova.

13:04 – Finalmente un poligono buono di Vittozzi! Risale in nona posizione alla ruota di Oeberg.

13:04 – Disastro Tandrevold al tiro, tre errori e scivola in settima posizione!

13:03 – Un errore per Braisaz, ma Simon ne fa due! Scappa di nuovo via Braisaz, ha 31″ di margine sulla connazionale!

13:02 – Si arriva al primo poligono in piedi.

13:01 – Vittozzi superata da Haecki e Davidova, ora tredicesima. Simon sempre vicina alla connazionale Braisaz. Tandrevold resta a 39″ dalla leader. Quarta è Oeberg a più di un minuto di distanza.

12:59 – Rebecca Passler non sbaglia al secondo poligono ed è 32esima. Ancora uno 0 per Comola che risale tra le prime 40.

12:58 – Purtroppo una gara che sta diventando sempre più complicata per Lisa Vittozzi. Addirittura tre errori, scivola in 11esima posizione.

12:57 – Un errore per Tandrevold che ora è attardata di 37″.

12:57 – Braisaz e Simon perfette nel secondo poligono! Scappano via le due francesi!

12:56 – Lisa continua a perdere qualcosina. Ora è 21″ da Braisaz-Bouchet. Mentre Simon e Tandrevold si avvicinano alla leader.

12:55 – Un errore per Trabucchi, 55esima dopo il primo poligono a terra.

12:54 – Braisaz-Bouchet ha 9″ su Simon, 10″ su Tandrevold e 19″ su Vittozzi che sta perdendo un po’ la scia ora sugli sci. Margine comunqu enorme, la quinta è Skogan a 42″.

12:53 – Un errore per Passler (38esima), trova lo 0 Comola (45esima).

12:52 – Due errori per Elvira Oeberg che scivola in nona posizione!

12:51 – E il terzetto di testa diventa un quartetto. Julia Simon non fa errori e balza in seconda posizione dietro la connazionale che fa un errore. Stessa sorte anche per Tandrevold e Vittozzi, ora rispettivamente terza e quarta.

12:50 – Braisaz-Bouchet guadagna qualche secondo nel tratto in pendenza e si presenta al primo poligono con 12″ su Tandrevold e 16″ su Vittozzi.

12:47 – Dopo 800 metri Braisaz-Bouchet ha 10″ di vantaggio su Tandrevold e 14″ su Vittozzi. Simon è quarta a 37″, seguita da E. Oeberg.

12:45 – Partita Justine Braisaz-Bouchet! Seguono a ruota Tandrevold e Vittozzi!

12:40 – Lisa Vittozzi sarà la terza a partire e non ci si può nascondere: punta a un risultato di rilievo.

12:37 – Purtroppo non partirà Dorothea Wierer, ancora alle prese con qualche malanno fisico.

12:35 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti il fine settimana di gare a Lenzerheide prosegue con l’inseguimento femminile.