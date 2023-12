Formazioni ufficiali Modena-Cittadella, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Modena-Cittadella, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Momento da sogno per la squadra ospite, reduce da cinque vittorie consecutive e balzata in zona play-off. Più altalenante il rendimento della squadra di Bianco, comunque al settimo posto e in piena corsa per un posto tra le migliori 8. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA-CITTADELLA

MODENA: Gagno; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Magnino, Palumbo, Duca; Bozhanaj; Manconi, Falcinelli.

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Cassano, Mastrantonio; Pandolfi.