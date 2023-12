Discesa femminile Val d’Isere 2023, Goggia: “Sono influenzata ma non è una scusa”. Brignone: “Sto sciando bene”

“Sono un po’ influenzata e oggettivamente non sono nel pieno delle mie energie, ma non può essere una scusa. Ho sbagliato in un punto dove non dovevo e sono stata scaricata bassa di linea da un dosso“. Così Sofia Goggia dopo il quarto posto nella discesa femminile in Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. L’azzurra, che ha visto sfumare il podio per due decimi, ha aggiunto: “Dopo l’atterraggio dal salto ho sentito la stanchezza nelle gambe e nelle due curve seguenti non sono riuscita a spingere al massimo“.

Più soddisfatta invece Federica Brignone, anche lei in top 10 (ottava): “Sto sciando bene, è il mio miglior risultato in discesa in Val d’Isere. Peccato per il troppo tempo perso dal primo al secondo intermedio, ma sono davvero felice della mia gara da quel punto in poi, visto che ho tenuto il passo delle migliori. Faccio quello che voglio anche con gli sci lunghi da discesa“. Poi sul Super-G di domani: “Non ci sarà la parte iniziale di scorrevolezza“.

Indietro Marta Bassino, che ha comunque chiuso tra le prime 20 e provato a guardare il lato positivo: “Nella parte superiore abbiamo pagato tutte, mentre nel resto del tracciato penso di aver fatto una buona discesa anche se in prova forse mi ero sentita meglio. Super-G? Fortunatamente partiamo al termine della fase di scorrevolezza e per me è un bene“.

Infine, Laura Pirovano ha dichiarato: “Per fortuna il tempo della prova non è stato indicativo, tuttavia è stato difficile trovare il giusto atteggiamento dopo un simile riscontro. Mi ritengo soddisfatta del risultato che sono riuscita ad ottenere. In vista del Super-G mi auguro di riuscire a fare una bella gara“.