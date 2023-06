LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo: finale skeet femminile con Bartolomei DIRETTA

di Mattia Zucchiatti 86

Alle 15:45 andrà in scena la finale dello skeet femminile ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Il tiro a volo azzurro spera insieme a Martina Bartolomei, qualificata per l’ultimo atto con il quinto punteggio delle qualificazioni. Oltre all’azzurra, sono qualificate alla fase finale anche Jo Amber Rutter (GBR), Marjut Elisabet Heinonen (FIN), Victoria Larsson (SWE), Emmanouela Katzouraki (GRE), Lucie Anastassiou (FRA), Nadine Messerschmidt (GER), Nele Wissmer (GER). Tra queste otto, la tedesca Messerschmidt e Jo Amber Rutter hanno già conquistato il pass per Parigi.

15:40 – Benvenuti! A breve la fase finale dello skeet femminile con Martina Bartolomei. Si parte con la semifinale, che vede l’azzurra nel gruppo con Rutter, Messerschmidt (queste due già col pass per Parigi in tasca) e Larsson