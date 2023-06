Wta Bad Homburg 2023: Errani al secondo turno, Trevisan sconfitta da Cornet

Domenica agrodolce per il tennis azzurro in Germania, dove è in corso il Wta 250 di Bad Homburg 2023. Delle due azzurre impegnate per il loro match di primo turno, solamente una ha infatti ottenuto la vittoria. Si tratta di Sara Errani, che ha sconfitto con un severo 6-2 6-3 la qualificata Maryna Zanevska. Match a senso unico e dominato dalla giocatrice romagnola, capace di staccare il pass per il secondo turno in appena 64 minuti di gioco. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Cristian-Gracheva.

Eliminata invece Martina Trevisan, battuta dalla più quotata Alizé Cornet con il punteggio di 6-4 6-2. L’azzurra ha lottato come suo solito ed è stata avanti di un break in entrambi i set, ma alla lunga si è dovuta arrendere ed è stata costretta a salutare anzitempo il torneo. Nella giornata di domani, lunedì 26 giugno, scenderanno in campo le altre due azzurre presenti in tabellone, Elisabetta Cocciaretto (contro Siniakova) e Lucia Bronzetti (contro Grabher).