Highlights Alcaraz-De Minaur 6-4 6-4: finale Atp 500 Queen’s 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 37

Il video con gli highlights della finale del torneo Atp 500 del Queen’s 2023 tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, terminata 6-4 6-4 per lo spagnolo. Primo titolo in carriera sull’erba per lo spagnolo, che succede nell’albo d’oro a Matteo Berrettini e si riprende il primo posto del ranking Atp, scavalcando Novak Djokovic. Di seguito ecco le immagini salienti.