LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: Maria Varricchio in finale pistola 25 metri DIRETTA

di Mattia Zucchiatti 72

Altra giornata da vivere in diretta ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Il tiro a segno azzurro spera insieme a Maria Varricchio, che ha ottenuto il pass per la finale della gara di pistola 25 metri. L’azzurra si è qualificata all’ultimo atto con il settimo punteggio (passano le migliori 8). L’inizio della finale è in programma alle 12:00. La tedesca Vennekamp, l’ucraina Kostevych, la greca Korakaki e la bulgara Kostadinova hanno già ottenuto il pass olimpico. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12:00.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

LIVE DALLE 12

12:56 – MEDAGLIA D’ORO ALLA GRECA KORAKAKI CHE LA SPUNTA NEL TESTA A TESTA. Argento alla bulgara Kostadinova, bronzo per la tedesca Antoaneta Vennekamp

12:51 – Testa a testa tra Korakaki e Kostadinova nella settima e ottava serie

12:47 – Nella finalissima dopo 4 serie è in testa la grega Korakaki

12:28 – Visibilmente emozionata la georgiana Nino Salukvadze, che si prepara a vivere la decima olimpiade a 54 anni. La sua prima partecipazione risale a Seul88 a 19 anni, quando gareggiava per l’Unione Sovietica con tanto di oro proprio nella pistola 25 m

12:21 – Nel secondo ranking match avanzano la tedesca Doreen Vennenkamp e la georgiana Nino Salukvadze, che conquista anche il pass olimpico

12:06 – Maria Varricchio chiude all’ultimo posto (49, 50, 50, 49; 9 colpi) del ranking match. Passano la greca Anna Korakaki e Antoaneta Kostadinova, entrambe già col pass

12:03 – Nella seconda serie Varricchio a quota 50

12:00 – Dopo la prima serie Kostadinova al comando col punteggio di 52. Segue la greca Korakaki (50), poi Varricchio e Major (49)

11:55 – Benvenuti! A breve la fase finale della gara di pistola 25 metri. In gara c’è Maria Varricchio, inserita nel ranking match con la greca Korakaki, l’ungherese Major, la bulgara Kostadinova. Dall’altra parte la georgiana Salukvadze, l’ucraina Kostevych, la tedesca Vennekamp, l’austriaca Steiner