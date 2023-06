Juventus, inchiesta Prisma: la Cassazione deciderà sulla competenza territoriale il 6 settembre

La Corte di Cassazione si pronuncerà sulla competenza territoriale in merito al processo ‘Prisma’ sulle plusvalenze Juventus il prossimo 6 settembre. A rivelarlo è l’ANSA, spiegando come alla Corte Suprema spetti decidere se spostare il procedimento a Roma o Milano – come chiesto dai legali della Juventus – oppure lasciarlo a Torino. Qualora dovesse essere spostato, il processo verrà chiuso il 26 ottobre – data della prossima udienza – così da poter ripartire in una nuova sede.