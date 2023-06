Basket, Associazione Giocatori: “Favorevoli alla riduzione delle partite, a rischio la salute degli atleti”

di Mattia Zucchiatti 42

“L’Associazione Giocatori è favorevole alla riduzione del numero di partite nel corso della stagione, aumentato negli ultimi anni con gli impegni nazionali ed internazionali dei club”. Lo si legge in una nota della Giba (Giocatori Italiani Basket Associati) in cui si sottolinea che “da tempo sosteniamo che un elevato numero di gare mette a rischio la salute degli atleti, esponendoli ad un maggior rischio infortuni e ad uno stress fisico che può compromettere anche gli investimenti delle società e lo spettacolo per il pubblico – prosegue il comunicato – Come evidenziato dai protagonisti delle ultime finals anche la riduzione della serie finale da sette a cinque gare è un cambiamento opportuno e siamo favorevoli a sostenere in ogni sede questa proposta. L’Associazione Giocatori si farà parte attiva per una valutazione complessiva del periodo di attività e del numero di partite sostenibile al fine di proteggere il benessere e la salute dei nostri giocatori”.