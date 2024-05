Pagelle F1, qualifiche sprint Gp Miami 2024: Verstappen ancora in pole, Leclerc e Ricciardo da applausi

Le pagelle delle qualifiche sprint del Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 e secondo weekend stagionale caratterizzato dalla sprint. A partire davanti a tutti nella gara breve di domani sarà Max Verstappen, come sempre pronto nel momento decisivo del Q3. Prima fila anche per Charles Leclerc, che precede Sergio Perez e un grandissimo Daniel Ricciardo con la Racing Bulls. Quinta posizione per Carlos Sainz con l’altra Ferrari. Di seguito i nostri voti ai protagonisti delle qualifiche sprint.

Daniel Ricciardo, voto 10

Grandissima qualifica sprint per l’australiano della Racing Bulls, che si prende la quarta posizione mettendo in mostra un passo sul giro secco davvero invidiabile. Vedremo se riuscirà a confermarsi anche nella gara di domani e nelle qualifiche “classiche”.

Max Verstappen, voto 9

Anche con un piccolo errore nel giro decisivo, l’olandese si prende la pole della sprint. Una certezza, anche quando i distacchi sono più bassi riesce sempre a mettersi davanti agli altri.

Charles Leclerc, voto 9

Dopo l’errore nelle libere e il solo giro percorso, il monegasco fornisce l’ennesima prova del suo talento adattandosi subito alle condizioni della pista per conquistare il secondo posto alle spalle di Verstappen. Una vera impresa, considerando come era iniziato male il weekend in mattinata.

Nico Hulkenberg, voto 8

Il tedesco della Haas si riprende il Q3 e si mette alle spalle entrambe le Mercedes, un risultato davvero notevole.

Carlos Sainz, voto 6.5

Un bloccaggio nel giro decisivo impedisce allo spagnolo di giocarsi la prima e la seconda fila, il potenziale c’è ma sicuramente oggi manca la soddisfazione.

Lando Norris, voto 5.5

Illumina nel Q1 e nel Q2 mettendo in mostra la bontà degli aggiornamenti forniti dalla McLaren per questo appuntamento di Miami. Poi però si scioglie come neve al sole con la gomma soft, finendo addirittura nono quando sembrava l’indiziato numero uno per contendere la pole a Verstappen. Inspiegabile. Discorso analogo per il compagno di squadra Oscar Piastri (voto 6.5), che comunque partirà dalla sesta casella.

Lewis Hamilton e George Russell, voto 4.5

Laconica e rassegnata eliminazione in Q2 per la coppia britannica della Mercedes, apparsa impotente e addirittura battuta dalla Haas di Hulkenberg. Nessun errore in particolare, semplicemente una monoposto che non è sembrata in grado di lottare con i migliori. Un vero peccato per il talento dei due piloti a disposizione di Toto Wolff.