Ferrari, svelata la SF-24 di Leclerc e Sainz: “Sensazione unica”, “Semplicemente speciale” (FOTO)

Alle ore 12.00 di martedì 13 febbraio, finalmente l’attesa è terminata e la Ferrari ha svelato la nuova monoposto per la stagione di Formula 1 2024. Il team di Maranello ha presentato la SF-24 che verrà guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz con un video di quasi due minuti in cui la vettura viene inquadrata da tutti gli angoli. In attesa di capire le differenze a livello tecnico – si può notare fin da subito un muso più corto – non si può negare che l’impatto visivo sia notevole. Protagonista, ovviamente, il colore rosso a caratterizzare la livrea, attraversata da bande bianche e gialle e con le tonalità di nero meno accentuate. L’appuntamento in pista è a Fiorano nella giornata di mercoledì 14 febbraio in occasione del Filming Day. Di seguito la foto della nuova Ferrari SF-24.

“E’ sempre una sensazione unica vivere questo momento tanto atteso dopo mesi di lavoro con la squadra a Maranello, in cui abbiamo discusso i punti su cui migliorare. Il design mi piace tanto e – che sorpresa! – è rosso. Ci sono alcune differenze in merito ai dettagli che mi piacciono molto. E’ un’emozione unica vedere la nuova macchina tanto dopo mesi lavoro“. Questo il commento a caldo di Charles Leclerc, che poi ha aggiunto: “Non ci sono input particolari da parte mia per il design, mentre sulla parte tecnica di più perché la macchina precedente presentava alcuni aspetti da cambiare. Sul design abbiamo un team molto bravo con macchine stupende“.

Carlos Sainz ha invece dichiarato: “Prima impressione? Semplicemente speciale. E’ impressionante vedere una macchina tutta nuova che non hai mai guidato, con una livrea diversa e non solo. E’ impressionante: devi prendere una boccata d’ossigeno prima di vedere il video perché un momento davvero speciale“.