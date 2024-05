F1, GP Miami: risultati e ordine di arrivo, Norris conquista la prima vittoria

Lando Norris vince il Gran Premio di Miami. La gara vede Verstappen scattare dalla pole position, affiancato da Charles Leclerc. Il monegasco ha però una partenza negativa, soprattutto a causa dell’improvvisa comparsa di Sergio Perez, che con un bloccaggio attraversa la pista in diagonale. Il numero sedici della Ferrari si trova così subito in lotta con Carlos Sainz, superando lo spagnolo e tornando secondo. La gara è acccesa fin da subito con una serie di sorpassi e contro sorpassi, ma l’elemento che cambia gli equilibri è la Safety Car che entra in pista dopo il contatto tra Logan Sargeant e Kevin Magnussen. L’unico pilota nel gruppo di testa a non aver effettuato il pit stop è Lando Norris, che rientra ancora in testa. Alcune tornate più tardi, con l’inglese ancora primo, Sainz e Oscar Piastri sono protagonisti di un duello per la quarta piazza. Il numero 81 è poi costretto ai box per un danno all’ala anteriore. L’ultima parte del Gran Premio non regala grandi sorprese tra le prime posizioni e Lando Norris può scrivere una nuova pagina della sua carriera: l’inglese vince la sua prima gara in Formula 1, davanti a Max Verstappen e a Charles Leclerc.

