LIVE – F1, GP Italia Monza 2023: le prove libere 2 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 2 del GP di Italia 2023 a Monza di F1. Si torna in pista a poche ore di distanza dalle prime libere per le FP2 sul circuito italiano e l’attesa davanti alla marea rossa è altissima. Nel tempio della velocità si chiude il primo giorno, quello dedicato alle libere, e scopriremo qual è la vettura più veloce in pista quest’oggi: un’ora a disposizione al solito per testare passo gara e registrare i tempi di simulazione qualifiche. Si parte alle ore 17 di venerdì 1 settembre.

18.00: Finite le FP2, Sainz primo

17.55: Si riparte!

17.50: BANDIERA ROSSA! Perez fuori all’Alboreto.

17.47: Alcune incomprensioni tra i piloti, che creano traffico

17.40: Verstappen richiamato ai box dalla propria squadra, nonostante volesse continuare a girare.

17.38: Piccolo errore di Leclerc durante il giro lanciato.

17.35: Norris sale in seconda piazza

17.29: Perez sale in prima posizione

17.25: Difficoltà con Hamilton, che non trova feeling con la vettura.

17.20: 1-2 per Ferrari, con Sainz che guida la classifica.

17.15: Rischio di collisione tra Hamilton e Piastri, ma l’australiano lo evita all’ultimo secondo

17.10: Si riprende.

17.03: BANDIERA ROSSA!! La macchina di Stroll è ferma dopo aver perso potenza.

17.00: Semafori verdi, si comincia con le FP2!