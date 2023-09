Sommer: “Voglio vincere con l’Inter. L’altezza non è un problema”

Yann Sommer ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando i motivi che lo hanno indotto a scegliere il club nerazzurro. Il portiere svizzero ha messo in chiaro i suoi obiettivi per questa nuova sfida che lo attende e che lo ha fatto debuttare, già, a San Siro.

Sommer: “Voglio vincere qui. L’Inter è un grande club con una lunga tradizione. Per me è tutto completamente nuovo: nuovo campionato, un nuovo club da titolare. E’ una grande sfida, vediamo cosa succederà. In tutti i club passati mi sono trovato bene, qui è tutto molto bello: non vedevo l’ora di arrivare e misurarmi in un nuovo campionato, in un nuovo paese e con nuovi compagni. Ora voglio vincere con l’Inter. Inzaghi ha spiegato cosa si sarebbe aspettato da me, dicendomi che era felice di avermi qui. Gli ho risposto anch’io di essere felice di lavorare con lui. E’ sempre importante iniziare l’azione da dietro: a volte ci sono dei rischi, ma coi movimenti giusti e con opzioni di giocata non possono esserci problemi. A Thuram ho chiesto come fossero l’Italia e l’Inter, mi ha risposto con due pezzi di pizza (ride, ndr). Mi ha detto come fosse bello qui e l’intensità degli allenamenti: che qui si fa il massimo per vincere, il gruppo è affiatato e il club grande. L’ho ringraziato dicendogli che ci saremmo visti qui“.

Sulle sue qualità: “Per me non è importante quanto sia alto un portiere, così come i giocatori: in Europa vedi tanti difensori piccoli. Se non sei alto devi fare le altre cose molto bene: il tempo di gioco, l’esplosività, la forza, il salto, il coraggio. Sono aspetti fondamentali per compensare l’altezza, per me non è un problema“.