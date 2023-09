Liverpool, rifiutata offerta dell’Al Ittihad di 175 milioni di euro

Mohammed Salah rimarrà con la casacca del Liverpool anche in questa stagione. Il club inglese ha voluto fortemente la permanenza dell’esterno saudita, tanto da rifiutare una faraonica offerta arrivata, dalla solita, Saudi Pro League che aveva tentato il tutto per tutto per l’ex Fiorentina.

Dalla BBC arriva la notizia di un’offerta dell’Al Ittihad per Momo Salah. Il club saudita avrebbe messo sul piatto un’offerta di ben 175 milioni di euro per l’esterno offensivo. Il Liverpool avrebbe prontamente rimandato indietro l’offerta, come testimoniato anche da Klopp in conferenza: “La nostra posizione su Salah rimane la stessa. Non ci sono dubbi e non ho altro da dire“.