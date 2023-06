Scherma, Europei Plovdiv 2023: doppietta Italia nella spada maschile, Di Veroli batte Vismara in finale

Davide Di Veroli si è laureato campione europeo di spada maschile agli Europei individuali 2023 in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria). L’azzurro ha battuto in un derby tutto italiano Federico Vismara, che si è dovuto quindi accontentare dell’argento. Una giornata da incorniciare per il movimento tricolore, che ha anche monopolizzato il podio del fioretto femminile dove le semifinali hanno visto in pedana solo atlete italiane. Una finale davvero tiratissima, che si è chiusa sul 15-14 alla stoccata decisiva dopo che Di Veroli ha accusato un problema muscolare alla gamba destra sul 5-3 in proprio favore. In seguito all’intervento del fisioterapista l’azzurro è apparso subito sofferente e non al meglio, ma nonostante questo è riuscito a portare a casa la vittoria e il titolo europeo.

Nel corso della giornata Di Veroli ha avuto la meglio prima sull’austriaco Mahringer per 14-12 e poi sull’ungherese Koch per 11-9. Una volta agli ottavi, a piegarsi all’azzurro è stato il tedesco Herzberg per 15-9 e infine la vittoria per 15-8 sullo svedese Svensson ha aperto a Di Veroli la porta verso le medaglie. In semifinale è arrivata la vittoria sul tedesco Marco Brinkmann, battuto per 15-12. Vismara invece è partito con un 15-13 a Van der Osten, per poi battere 15-14 il finlandese Vuorinen. Il polacco Bielec si è arreso invece per 15-12 e l’olandese Van Nunen è stato battuto per 14-9 prima della semifinale vinta 15-7 contro il polacco Antwiecz.

L’altro azzurro in gara era Valerio Cuomo, che dopo aver usufruito di un bye a sua volta nel primo turno ha battuto 15-7 il padrone di casa Marinov. Poi però l’azzurro è uscito di scena a livello di ottavi di finale per mano dell’ungherese Tibor Andrasfi, che si è imposto per 15-8 salvo poi essere battuto da Brinkmann per 15-14 nei quarti di finale.