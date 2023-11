LIVE – F1, GP Abu Dhabi 2023: le prove libere 1 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2023 a Yas Marina di F1. Ultime FP1 dell’anno e ci saranno molti rookie in pista per ottemperare al regolamento. Si gira per un’ora intensa in cui vengono provati passo gara e tempi per la simulazione qualifica. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 10.30 italiane di venerdì 24 novembre, di seguito ecco la nostra diretta scritta.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

COME SEGUIRLE IN TV

