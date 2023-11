Tennis, Sky si prende il tennis sino al 2028: oltre 80 tornei all’anno tra Atp e Wta

Sky ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei ogni anno tra Atp e Wta, con più di 4.000 partite di tennis. Gli appassionati potranno così vedere il tennis tutto l’anno su Sky (anche in streaming su Now), che si è aggiudicata i diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein.

Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la casa del tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis al 203 (anche in streaming su Now), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

“E’ un momento fantastico per seguire i tour Atp e Wta su Sky Sport in tutti i Paesi in cui siamo presenti – le parole di Stephen van Rooyen, ceo di Sky UK e Irlanda e Sky Group Cco – proprio ora che il tennis entra in una nuova era con giovani talenti ricchi di entusiasmo, che si stanno facendo strada ai vertici di questo sport. Ci siamo impegnati per avere entrambi i Tour, per dare ancora più visibilità ai campioni, sia maschili che femminili, e per fornire una copertura a livello mondiale degli 80 eventi in 48 settimane l’anno, creando una nuova Casa per gli appassionati di tennis”.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questo nuovo accordo pluriennale con ATP e WTA, che renderà Sky nei prossimi anni sempre più la Casa del Tennis – è il commento di Marzio Perrelli, executive vice president sport di Sky Italia – Ci confermiamo un punto di riferimento per gli amanti del tennis, continuando ad essere a fianco di questo sport che, grazie a grandi campioni, vive un momento straordinario e ha riacceso la passione e il tifo degli italiani. Sky Sport valorizzerà queste grandi imprese, con passione e innovazione, puntando sulla forza delle immagini e su un racconto che da sempre contraddistingue i nostri eventi e le nostre produzioni”.