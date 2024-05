LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: finali specialità femminili juniores in DIRETTA

La diretta testuale live delle finali di specialità femminili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Ultima giornata della rassegna continentale: prima della finale a squadre senior che chiuderà le danze, tocca ai giovani talenti giocarsi le ultime medaglie nelle final eight per attrezzo. L’Italia vuole continuare a sorprendere per festeggiare ancora davanti al proprio pubblico, ma le avversarie di certo non rimangono a guardare. Giornata impegnativa per la vicecampionessa europea all-around Giulia Perotti, impegnata nelle finali di parallele, trave e corpo libero. Emma Puato invece scende in pedana per le final eight a volteggio e parallele pari, mentre Benedetta Gava ed Emma Fioravanti si giocano le loro carte rispettivamente al volteggio e al corpo libero. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di domenica 5 maggio alla Fiera di Rimini. Le finali per attrezzo juniores sono visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, potete seguire qui dalle ore 10.00 la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle finali di specialità femminili juniores degli Europei di Rimini 2024.

COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI RIMINI 2024: DATE, ORARI E TV

LA GRANDE GINNASTICA IN DIRETTA SU SPORTFACE TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5