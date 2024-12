La diretta testuale live della discesa libera di Bormio, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Prosegue lo spettacolo sulle nevi italiane, con la mitica pista Stelvio che ora vestirà i panni di protagonista. Il favorito d’obbligo è Marco Odermatt, che ha vinto l’ultima discesa in Val Gardena e a Bormio vanta due vittorie in Super-G nelle due passate edizioni. Proverà a salire sul podio Dominik Paris, che è stato l’assoluto padrone della Stelvio nelle passate stagioni (quattro vittorie consecutive tra 2017 e 2019 e sette totali contando anche il supergigante) ma che nelle ultime gare è parso leggermente indietro di condizione complice anche l’età avanzata. Nelle prove cronometrate ha fatto molto bene anche Mattia Casse, reduce dalla vittoria di settimana scorsa sulla Saslong e a caccia di conferme.

Attenzione poi all’austriaco Vincent Kriechmayr, che a Bormio ha già vinto in discesa nel 2022 e centrato quattro podi in Super-G, agli svizzeri Stefan Rogentin e Franjo von Allmen, e ai canadesi James Crawford e Cameron Alexander. Pesa l’assenza di Cyprien Sarrazin, vincitore l’anno scorso, che in seguito ad una brutta caduta in prova si trova in terapia intensiva neurologica con un ematoma subdurale. Per quanto riguarda gli altri azzurri, proveranno a giocarsi le proprie carte Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Giovanni Franzoni e Marco Abbruzzese. Assente purtroppo Pietro Zazzi, che nella seconda prova sulla Stelvio ha rimediato una frattura scomposta a tibia e perone.

L’appuntamento è alle ore 11.30 di sabato 28 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della discesa libera di Bormio 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

