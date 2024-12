Un inconveniente natalizio guasta i piani di Scottie Scheffler, numero uno del golf mondiale. Il fuoriclasse americano, 28 anni, si è infortunato mentre preparava la cena il giorno di Natale e dovrà quindi saltare le prime due settimane di stagione al PGA Tour. Scheffler si è ritirato dal torneo di apertura della stagione che si terrà la prossima settimana al The Sentry e sarà costretto a dare forfait anche al Sony Open, ma dovrebbe tornare in azione all’American Express Championship in California, che si terrà dal 16 al 19 gennaio. Ad annunciare la notizia è stato il manager di Scheffler, Blake Smith, che ha affermato: “Il giorno di Natale, mentre preparava la cena, Scottie si è procurato una ferita al palmo della mano destra a causa di un vetro rotto. Piccoli frammenti di vetro sono rimasti conficcati nel palmo, il che ha richiesto un intervento chirurgico. Gli è stato detto che dovrebbe tornare al 100% in tre o quattro settimane. Il suo prossimo torneo in programma è l’American Express”.

UN 2024 DA LEGGENDA

Un 2024 da incorniciare per Scheffler, nonostante l’incidente dello scorso maggio a Louisville, nel Kentucky, dove era in corso la 106^ edizione del PGA Championship, che vide il numero 1 al mondo finire in manette a seguito di un diverbio con un agente di polizia. Scheffler è stato poi rilasciato e le accuse contro di lui sono cadute. Il procuratore della contea di Jefferson, Mike O’Connell, aveva richiesto infatti l’archiviazione delle quattro accuse, affermando che la spiegazione di Scheffler, secondo il quale si era trattato solamente di un ‘grande malinteso’, era “corroborata dalle prove”. Un lieto fine incastonato in un anno di grandi successi sportivi. Scheffler è stato recentemente nominato Giocatore dell’Anno del PGA Tour per la terza stagione consecutiva (il primo a riuscirci dai tempi di Tiger Woods) e non è una sorpresa. Ha vinto nove titoli, sette dei quali nel PGA Tour. Tra le soddisfazioni c’è il secondo trionfo all’Augusta Masters con uno score complessivo di -11 (66 72 71 68, 277 colpi) davanti a Ludvig Åberg che ha chiuso con un -7. Nel suo palmares stagionale c’è anche l’oro olimpico di Parigi 2024. Al Le Golf National (par 71) lo statunitense ha messo a referto lo score di 265 (67 69 67 62, -19) colpi, grazie a un exploit finale (con un 62, -9, eguagliato il record del percorso) che lo ha visto risalire dalla 6/a posizione, approfittando del calo di Jon Rahm. In quel caso l’argento, con 266 (-18), era andato al britannico Tommy Fleetwood. Mentre il bronzo al giapponese Hideki Matsuyama, terzo con 267 (-17). Infine, Scheffler ha concluso la sua stagione 2024 con una vittoria al TOUR Championship che gli ha permesso di aggiudicarsi la sua prima FedExCup. Come se non bastasse, è stato anche il numero 1 al mondo per ogni settimana del 2024, diventando il primo giocatore dal 2009 a mantenere la vetta per un anno intero.

GUAI ANCHE PER HOVLAND

The Sentry, l’evento di apertura del PGA Tour si giocherà dal 2 al 5 gennaio al Kapalua Resort di Maui nelle Hawaii. Il Sony Open entrerà nel vivo nella settimana successiva alle Hawaii. L’American Express, la prima tappa dell’anno negli Stati Uniti continentali, è in programma dal 16 al 19 gennaio a La Quinta, California. Scheffler, salvo sorprese, ci sarà. E con lui gli altri big. Anche se ieri un nuovo incidente domestico ha colpito un’altra star del golf mondiale, Viktor Hovland che su Instagram ha postato una radiografia del mignolo del piede, apparentemente fratturato. L’immagine era accompagnata dal messaggio: “Telaio del letto 1-0 me”. Tra i commenti anche la battuta di Collin Morikawa: “Mi sto avvolgendo in un imballaggio in vista del viaggio alle Hawaai”. Hovland è reduce da un 2024 che lo ha visto ottenere solamente due top-10 nel Tour: PGA Championship (terzo) e FedEx St. Jude (T-2).