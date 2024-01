Wta Adelaide 2024: Ostapenko travolge Kasatkina e festeggia il ritorno in top 10 con un titolo

Settimana da incorniciare per Jelena Ostapenko, che conquista il WTA 500 di Adelaide 2024 e si garantisce il ritorno tra le prime 10 del ranking Wta. Sul cemento australiano, la giocatrice lettone ha concluso nel migliore dei modi una settimana in cui ha dominato in lungo e in largo, vincendo due match tirati in apertura per poi salire in cattedra e mettere in riga le avversarie.

A senso unico la finale contro Daria Kasatkina, sconfitta con un netto 6-3 6-2 in 1h16′. Punteggio emblematico che rispecchia l’andamento della gara oltre che il momento di forma delle due giocatrici, candidate comunque ad essere protagoniste anche agli Australian Open. Si ferma nuovamente ad un passo dal titolo ad Adelaide la tennista russa, che anche lo scorso anno si era spinto all’atto conclusivo (curiosamente, sempre grazie a due ritiri sul suo cammino) salvo non riuscire a sollevare il trofeo. Settimo titolo in carriera invece per Ostapenko.