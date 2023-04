Pallanuoto, Serie A1 2022/2023: Telimar Palermo batte Salerno, playoff vicini per i siciliani

Altra vittoria per il Telimar Palermo, che nella ventitreesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile ha battuto per 17-8 la Rari Nantes Salerno avvicinando sempre più il traguardo dei Playoff Scudetto che sono ormai a soli tre punti di distanza. A pesare anche la contemporanea sconfitta di Savona con Ortigia, risultato che favorisce ulteriormente i siciliani. Palermo ha approcciato al meglio la partita, chiudendo la prima metà già con otto reti di vantaggio per poi gestire.

Al termine dell’incontro il tecnico Baldineti non nasconde la soddisfazione: “All’andata Salerno ci aveva messo in difficoltà, quando si è obbligati a vincere è tutto più difficile ma i ragazzi sono stati bravissimi e hanno messo in vasca una grande prova. Adesso sabato sfidiamo Recco, sarà molto difficile e sarà ancora più complicata vista la lunga assenza di Del Basso per squalifica.” Una stagione oltremodo positiva quella di Palermo, nonostante difficoltà logistiche non di poco conto come spiega il presidente Marcello Giliberti: “Abbiamo mille avversità per il nostro impianto, speriamo presto di avere le tribune agibili perchè è un peccato che il nostro pubblico si stia perdendo tutto questo – spiega il patron del Telimar – Adesso ci mancano tre punti all’obiettivo dei playoff, speriamo di conquistarli quanto prima. Stiamo facendo un grandissimo campionato.”