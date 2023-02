Serie C 2022/2023, girone A: il Vicenza batte 2-1 il Renate e sale al quinto posto

Nel match valevole per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023, il Vicenza batte il Renate per 2-1. Padroni di casa avanti al 7′ con Becic, ma ripresi da Angeli nel secondo tempo. Nel finale però Ierardi riporta avanti suoi e gli regala una vittoria che mancava da tre giornate (in cui erano arrivate altrettante sconfitte). Prsoegue invece il periodo negativo per gli ospiti, che prolungano a sei le gare senza successi e scivolano a -5 dal Vicenza, che intanto sale al quinto posto.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Vicenza subito in vantaggio grazie allo sloveno Becic, che s’inventa un super gol per sbloccare la gara. La reazione del Renate non arriva e il match prosegue senza sussulti, ma con tanti falli e altrettante ammonizioni, fino all’intervallo. Nella ripresa i veneti vanno a caccia del raddoppio e impegnano Drago in più occasioni, ma a trovare la via del gol è il Renate. Sugli sviluppi di un corner, il tocco vincente è di Angeli, che batte Confente e fa 1-1. La gioia degli ospiti viene però subito spenta dal nuovo vantaggio del Vicenza, che al 77′ torna avanti grazie a Ierardi, autore di un bel gol dopo l’uno-due con Ferrari. Il Renate ci prova timidamente nel finale, ma resta in dieci per l’espulsione di Ghezzi e lascia il Romeo Menti a mani vuote.