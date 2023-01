Aboubakar lascia l’Al Nassr: “Mi sono allenato con Ronaldo e Messi è migliore di lui”

Vincent Aboubakar ha lasciato di recente l’Al Nassr da svincolato, ma ha fatto in tempo ad allenarsi con Cristiano Ronaldo, nuova stella del club saudita. Il Mundo Deportivo però riporta una frase dell’attaccante del Camerun, che non ha evidentemente stretto una profonda amicizia con CR7 in questi pochi giorni da compagni di squadra: “Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo, e dopo essermi allenato con lui ho capito di avere pienamente ragione”.