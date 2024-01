Milan, Pioli: “Con Udinese vogliamo i tre punti. Mercato? Cerchiamo un difensore completo”

“Non dobbiamo avere timori, dobbiamo avere sempre la volontà di vincere, giocando con la necessaria lucidità per essere al massimo performanti. Domani è difficile, nel girone di ritorno vogliamo fare meglio di quanto fatto nel girone d’andata. E’ inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro l’Udinese. “Il Milan deve fare più punti possibili. Non ci sono partite con squadre ‘di provincia’ e, o partite di cartello. Esistono partite da tre punti e domani vogliamo tornare a casa col bottino pieno”, ha aggiunto Pioli.

“Conta solo la partita di domani. I precedenti non contano. L’Udinese sta bene, arriva da un buon momento e da buone prestazioni. Stiamo bene anche noi, sarà una bella sfida fra due gare che vorranno entrambe prevalere sull’altra”. Su Adli Pioli aggiunge: “Adli è sempre stato molto attento e professionale. Rispetto allo scorso anno è cambiata qualche cosa con il suo cambio di ruolo. Il suo adattamento alla nuova posizione non è ancora terminato ma possiamo di certo parlare di una sorta di ‘nuovo acquisto’ per questa squadra”.

“In merito a quanto vorremo fare in questo mercato le nostre idee non sono cambiate: la società sta lavorando. Ci sono ancora due settimane. Stiamo cercando un difensore completo, solido, che sappia difendere bene e allo stesso tempo partecipare alla costruzione del gioco”.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece: “Siamo il secondo miglior attacco del campionato. Leao è un giocatore molto importante. Anche quando non riesce a essere incisivo, lui comunque crea spazio e porta via avversari. Abbiamo cambiato un po’ il nostro modo di attaccare, gestiamo di più la palla, abbiamo più controllo della partita e questo fa sì che ci siano meno spazi in ripartenza. Rafa deve provare a trovare spazi diversi, affrontando difese più basse. Deve fare movimenti più accentuati ma resta un giocatore determinante per la nostra fase offensiva”. “Il centrocampo? Credo che se ci sarà la possibilità si potrebbe fare qualcosa sul mercato: abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d’Africa e abbiamo salutato Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma tutto dipende dalle opportunità di mercato”, ha spiegato ancora Pioli.