LIVE – Triestina-Vicenza, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 di venerdì 20 ottobre Triestina e Vicenza scenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Uno scontro diretto nei piani alti a tutti gli effetti, visto che i padroni di casa occupano la terza posizione a 16 punti, due in più degli ospiti che hanno la chance per il sorpasso. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. “Siamo un pochettino in difficoltà, lo avevamo messo in conto che sarebbe potuto arrivare. Poteva arrivare prima o un pochettino dopo, in tempi non sospetti eravamo consapevoli che qualche alto e basso avremmo potuto averlo”, ha detto Aimo Diana alla vigilia del match del Rocco. “Gli approcci alle partite non devono essere ritenuti un problema, ne abbiamo parlato in settimana e sono situazioni sempre diverse, quasi mai legate agli stessi fattori. Cercheremo di partire bene domani e sarà ovviamente molto importante riuscirci”, ha detto invece Tesser.

COME SEGUIRLA IN TV

Triestina-Vicenza (ore 20:45)

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5