Highlights e gol Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0: Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0, match valido per l’ottava giornata della Bundesliga 2023/2024. Nell’anticipo del campionato tedesco il BVB vince e si porta provvisoriamente in testa al campionato, lo fa grazie al gol di Brandt nel cuore del secondo tempo. Ospiti che restano in una zona di classifica pericolante con appena sei punti. Di seguito ecco le immagini salienti.