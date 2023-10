Triestina-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Vicenza, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro di altissima classifica in quel di Trieste fra due squadre che hanno iniziato alla grande la stagione nel Girone A. I padroni di casa si trovano al terzo posto attualmente, mentre i vicentini sono subito dietro al quinto posto. La diretta del match, fissato per venerdì 20 ottobre, sarà visibile su Sky Sport e su NOW TV.

