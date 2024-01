Formazioni ufficiali Inter-Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Inter-Verona, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra di Inzaghi vuole ritrovare la vittoria dopo il pari contro il Genoa e spera di farlo davanti ai propri tifosi. Gli scaligeri, molto attivi sul mercato (specialmente in uscita) e alla ricerca di punti salvezza, sperano invece di non lasciare San Siro a mani vuote. Di seguito le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro

Verona: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Mboula; Djuric