Serie B 2023/24: vittoria all’esordio, la Sampdoria si impone 2-1 sulla Ternana

Esodio con vittoria per la Sampdoria in Serie B, termina 1-2 la sfida del Libero Liberati contro la Ternana. Bel primo tempo tra le due formazioni: il match cambia subito il suo equilibrio con un rigore concesso ai blucerchiati al secondo minuto di gioco per un fallo su Depaoli in area. A posizionarsi sul dischetto è La Gumina che non sbaglia dagli undici metri, calciando forte e centralmente. I rossoverdi ci provano poi a ritrovare il pari prima con Falletti e poi con Casasola, ma termina con il vantaggio della formazione di Pirlo la prima frazione di gioco. Nella ripresa poche le occasioni, al 50esimo è ancora il marcatore del match a tentare il raddoppio con una spizzata di testa, è poi Depaoli a tentare qualche minuto dopo un tiro-cross, deviato poi in angolo. Per il raddoppio dei liguri bisognerà attendere poi il 77esimo, è l’attaccante numero 23 a confermare l’ottima prestazione giornaliera, insaccando in rete l’ottimo assist di Askildsen: a tu per tu col portiere. Sul finale le fere accorciano il risultato con la rete di Di Stefano al 91esimo, non basta però alla formazione di Lucarelli che firma una sconfitta nell’esordio in campionato.