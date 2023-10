LIVE – Strum Graz-Atalanta, Gasperini in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Atalanta, dopo la vittoria contro il Genoa in campionato, vuole ipotecare il passaggio del turno in Europa League. Per farlo gli uomini di Gasperini dovranno battersi e battere lo Sturm Graz in trasferta per poi poter preparare senza particolari assilli le ultime tre partite del girone. Gasperini è atteso in conferenza stampa nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre. Sportface.it seguirà l’evento ed offrirà la diretta testuale della conferenza. Si parte alle 17:45.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________

18.11 Finisce qui la conferenza.

18.09 Sempre il difensore: “I clean sheet? Non prendere gol ti dà sicurezza e fiducia nell’affrontare le gare, aiuta tutti quanti. In difesa manca anche Palomino, un giocatore con tantissima esperienza, tutti diamo il massimo”.

18.05 Parla anche Djimsiti: “Mi sento come un leader non solo nell’Atalanta ma anche in nazionale, ma c’è sempre possibilità di migliorare, ti aiuta a dare il massimo. La doppietta di due anni fa in Europa League? Credo che sarà difficile fare una tripletta. In questo momento da centrale mi sento bene dipende però da quello che decide il mister, ho giocato in tutti i ruoli, non è un problema adattarsi, l’importante è essere a disposizione”.

18.00 “Non hanno solo una difesa equilibrata, ma ha equilibrio in tutta la squadra. In Europa si è riscattata vincendo in Polonia, quella di domani penso possa essere una partita aperta, sono due squadre che cercheranno di vincere”.

17.57 Inizia la conferenza stampa: “Lo Sturm Graz è una squadra abituata a giocare in Europa, abbiamo fatto due partite, è chiaro che siamo contenti di averle vinte, ma non c’è modo di gestire adesso, forse qualche calcolo si può fare a due giornate dalla fine, ma credo che questo sia un girone che si deciderà alla penultima o all’ultima partita”.

17.53 Sempre a Sky Sport, sui singoli: “Koopmeiners ha recuperato, penso che possa giocare. Ilicic ci verrà a trovare? Lo aspettiamo, ci farà davvero piacere rivederlo. C’è un gruppo che da anni rappresenta il nucleo di questa squadra. Non sono d’accordo che gli allenamenti siano così duri e furiosi, non è mai morto nessuno, sono tutti ragazzi che continuano a giocare e a divertirsi. L’Europa League ha delle squadre molto quotate, per noi è una grande esperienza giocare in Europa, ti porti anche in campionato”.

17.50 Così Gasperini a Sky Sport: “Lo Sturm Graz è temibile perché è prima in classifica con un buon vantaggio sul Salisburgo, hanno vinto in casa del Rakow, sicuramente è una partita importante come tutte quelle in Europa. Dall’inizio del campionato che facciamo il nostro percorso. Serviranno cuore, testa e muscoli, in casa si esprimono al meglio, è uno stadio vicino al campo e c’è un calore molto particolare, ci vorrà un’Atalanta adeguata, queste sono partite equilibrate”.

17.45 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Graz dove fra poco Gian Piero Gasperini presenterà i temi della sfida tra Sturm e Atalanta, terza giornata dei gironi di Europa League.