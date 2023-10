Sturm Graz-Atalanta, Gasperini oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Per ipotecare il passaggio del turno dalla fase a gironi di Europa League, l’Atalanta dovrò vincere contro lo Sturm Graz in trasferta. Una partita fondamentale per poter sviluppare poi il futuro e le altre tre partite del girone con tutta la calma del mondo. La conferenza stampa consueta della vigilia per Gasperini avrà luogo mercoledì 25 ottobre alle 17:45. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

